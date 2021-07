Posibila cauza a exploziei de la Rafinaria Petromidia, in urma careia un om a murit si cinci sunt raniti

"Din pacate, la instalatia de hidrofinare benzina, in jurul orei 12.30, aparut un incendiu . Flacara, suflul propagat a generat inca trei focare. Din nefericire, unul dintre colegi, care opera in zona a fost prins de suflul acestei explozii.In timpul interventiilor s-au facut eforturi disperate de a-l gasi, au intrat echipati cu echipamente speciale de protectie impotriva focului. Intr-un final am reusit sa il gasim, din pacate nu s-a mai putut face nimic. (...) A fost afara pe o platforma in care sunt diverse echipamente industriale. Pe platforma in momentul respectiv erau cinci persoane, in zona. Toate cele cinci au fost ranite, doi mai usor, unul mediu si unul sever", a explicat oficialul companiei.El a precizat ca incidentul a aparut dupa ce o conducta s-a fisurat "La prima vedere, dar o sa investigam cu autoritatile si cu expertii, a fost o conducta care s-a fisurat, nu cunoastem detalii, a aparut flacara, in zona, specific, motorina, se aprinde imediat, temperaturi foarte mari.In momentul in care avem situatii de genul asta se intervine cu plan de urgenta, se opresc toate instalatiile, se deschid toate aerisirile, se depresurizeaza, se deschid toate liniile de stingere incendii. Imediat cum a aparut incendiul, in camera de comanda si operatorii din instalatiile respectiv intervin conform instructiunilor de lucru pentru situatii de urgenta. Deci se opreste tot", a precizat directorul general al Rompetrol Rafinare.Vineri, 2 iulie 2021, a avut loc o explozie la Rafinaria Petromidia din judetul Constanta . Cinci persoane au suferit in urma deflagratiei, iar una a decedat.