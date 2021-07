Premierul, dupa explozia de la Petromidia: "Sa se asigure ca sunt alocate toate resursele logistice necesare"

"Am fost informat de Raed Arafat despre explozia de la Platforma Midia-Navodari , imediat dupa producerea incidentului. I-am solicitat secretarului de stat Raed Arafat si sefului IGSU, Dan Iamandi, sa mearga la fata locului si sa coordoneze personal interventia pentru salvarea persoanelor surprinse de explozie . In aceeasi masura, sa se asigure ca sunt alocate toate resursele logistice necesare pentru ca situatia sa fie sub control si sa fie evitata producerea altor victime De asemenea, i-am cerut sefului DSU sa analizeze, impreuna cu ceilalti specialisti, daca se impune luarea altor masuri de siguranta, inclusiv evacuarea unor persoane din zona.In acest moment, salvatorii intervin cu 3 autospeciale de stingere de la ISU Dobrogea, sprijinite de 9 autospeciale de stingere din Calarasi, Ialomita, Tulcea si Braila. Acestor forte li se adauga o autospeciala pentru transportul victimelor multiple, un elicopter SMURD , 5 masini de interventie SMURD si 5 ambulante de la serviciul de Ambulanta Constanta ", a scris premierul pe Facebook.