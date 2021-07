Imaginile dezastrului lasat in urma de explozia si incendiul de la Rafinaria Petromidia VIDEO

A fost activat Planul Rosu de interventie , iar cinci persoane au fost ranite si un barbat si-a pierdut viata. Incendiul avut loc la instalatia de hidrofinare petrol motorina, iar un mesaj RO-Alert a fost transmis pentru a avertiza oamenii despre degajarile de fum.In sprijinul pompierilor militari de la ISU Dobrogea au fost suplimentate forte de la ISU Calarasi, ISU Ialomita, ISU Tulcea si ISU Braila -- detalii aici: Filmul exploziei de la Rafinaria Petromidia: 120 de pompieri s-au luptat ore in sir pentru a stinge flacarile Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a anuntat ca va deschide o ancheta in cazul exploziei urmate de incendiu.Procurorii constanteni au deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si distrugere din culpa, in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia, relateaza Dobrogea TV