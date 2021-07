Doua din victimele exploziei de al Petromidia, transferate la Spitalul Floreasca din Capitala. Au suferit arsuri de gradul II

"Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Sanatatii m-a informat ca doua victime cu arsuri in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia vor fi transferate de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca).Conform primelor evaluari de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, este vorba despre doua persoane cu varsta de aproximativ 50 de ani, o persoana cu arsuri pe 40% din suprafata corporala, grad II A/II B, si o persoana cu arsuri pe 35% din suprafata corporala, grad II A/II B.Alte doua victime au primit pana acum ingrijiri in Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru traumatisme, iar una a refuzat transportul la spital.Ramanem in legatura cu echipele medicale in privinta starii pacientilor", a anuntat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. O explozie a avut loc vineri, 2 iulie, la Navodari, la Rafinaria Petromidia . Potrivit ISU Constanta, e vorba despre o explozie la o instalatie de transport petrolier. Cinci persoane au fost ranite, iar una a decedat.