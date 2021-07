A murit unul dintre muncitorii raniti in explozia Rafinariei Petromidia Navodari. Barbatul fusese transferat in Germania

Pacientul si-a pierdut viata la spitalul din Germania, acolo unde a fost transferat cu ajutorul unui avion militar. A murit in cursul zilei de astazi desi starea lui a fost stabila pana acum si raspundea tratamentului.In continuare la spitalul din Germania mai este internat un coleg de al lui. Starea lui este stabila momentan si raspunde la tratament.KMG International a transmis marti, ca unul din ranitii cu arsuri de la Petromidia, care se afla la tratament in Germania, a murit."Cu adanc regret, va anuntam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferati de urgenta in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, si-a pierdut viata. Starea generala a pacientului a fost una stabila pe tot parcursul internarii, transferului si a tratamentelor de specialitate. Gandurile si toata sustinerea noastra merg catre familia colegului decedat. Al doilea coleg spitalizat in Germania este in acest moment stabil si raspunde la tratament", a anuntat KMG International.