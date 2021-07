Care este starea celor trei victime ale exploziei de la Rafinaria Petromidia

Potrivit unui bilant oficial al Ministerului Sanatatii, o persoana are arsuri pe aproximativ 45% din suprafata corporala si a fost transportata cu elicopter SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru stabilizare si evaluare.Una dintre victime a suferit un traumatism lombar, iar o alta are arsuri la nivelul fetei. explozie a avut loc vineri, 2 iulie, la o instalatie a Rafinariei Petromidia din Navodari . A fost activat planul rosu de interventie , iar in zona au fost mobilizate forte de interventie din patru judete invecinate.