20 de pasageri dintr-un autobuz, luati ostatici in nordul Ucrainei. Atacatorul ameninta cu arme si explozibil

Mai multe focuri de arma s-au auzit in centrul orasului Lutk, acolo unde are loc luarea de ostatici. De altfel, in geamurile autobuzului sechestrat sunt vizibile urme de gloante.Potrivit presei locale, inainte de a lua ostatici, atacatorul a postat pe retelele sociale mai multe mesaje in care isi exprima nemultumirea fata de sistemul public. Pentru moment, acesta nu a facut nicio solicitare politistilor.Potrivit dailymail.co.uk, atacatorul ar fi spus ca are un complice "intr-o zona aglomerata a orasului".La fata locului au fost trimise dispozitive importante formate din forte de ordine si genisti. Zona a fost complet inchisa, iar oamenii din Lutk au fost avertizati sa evite zona.