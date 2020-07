Cinci raniti in urma unei explozii, la Manastirea Sihastria Raraului din Suceava. O singura persoana, cu o taietura adanca la picior, este transportata la spital

Potrivit sursei citate, explozia s-ar fi produs din cauza unor acumulari de gaze intr-o incapere a unei constructii anexe din cadrul manastirii.In urma deflagratiei, au fost ranite persoanele din zona, unele suferind arsuri usoare, altele zgarieturi si taieturi de la bucatile de sticla imprastiate de explozie La fata locului intervin pompierii militari cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD , cu sprijinul a doua echipaje SAJ.Potrivit ISU Suceava, au fost evaluate medical cinci persoane, dintre care o femeie va fi transportata la spital, ceilalti raniti refuzand transportul la unitatea medicala. mNicio victima nu prezinta rani grave, la o prima evaluare, care sa le puna viata in pericol.Explozia nu a fost urmata de incendiu , iar politistii vor cerceta cauzele si imprejurarile in care s-a produs explozia. Au fost afectate o camera tehnica si bucataria aflate in constructia anexa respectiva.