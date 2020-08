Cipru introduce teste de COVID-19 la sosirile din Grecia

Ministerul Sanatatii de la Nicosia a declarat ca orice calator din Grecia va trebui sa prezinte un test PCR negativ efectuat cu 72 de ore inainte de a calatori in Cipru. Cipriotii si rezidentii permanenti in Cipru ar putea opta pentru un test facut la sosirea in aeroport Insula din estul Mediteranei este una dintre primele tari care introduce teste la sosirile din Grecia dupa relaxarea masurilor de izolare. Grecia inca afiseaza rate semnificativ mai mici de infectare decat alte tari europene.Masura intervine in varf de sezon al vacantelor. Grecia este o destinatie populara de vacanta pentru mii de ciprioti.Ambele tari au tinut sub control un prim val de infectii, impunand masuri stricte de izolare de la mijlocul lunii martie pana in mai, dar numarul cazurilor a inceput sa creasca dupa o acalmie de la sfarsitul lunii mai pana la sfarsitul lunii iulie, noteaza Reuters.Sambata, Grecia a raportat cea mai mare crestere in 24 de ore, de 110 noi cazuri, in timp ce Ciprul a anuntat vineri 25 de cazuri noi.Ciprul are un sistem de risc pe trei niveluri grupand tarile unde deplasarea este fie nerestrictionata, permisa cu un test PCR sau cu un test PCR si carantina obligatorie de 14 zile. Grecia a trecut acum la categoria "B", de la "A". Lista este actualizata periodic.