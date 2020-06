Coreea de Nord si-a aruncat in aer Biroul de Legatura cu Coreea de Sud

Ziare.

Explozia a avut loc la cateva ore dupa ce Phenianul a reiterat amenintari cu actiuni militare impotriva Sudului.Biroul de Legatura cu Coreea de Sud a fost renovat si deschis in 2018, pentru ca cele doua tari sa poata comunica.Cladirea era goala din ianuarie, in urma impunerii unor restrictii impotriva noului coronavirus Tensiunile dintre cele doua Corei au crescut in ultimele saptamani, alimentate de trimiterea unor manifeste peste frontiera, de catre activisti transfugi.Weekendul trecut, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a amenintat, intr-un comunicat, ca va demola biroul.Biroul a fost deschis in urma unui summit intre Kim si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Astazi, 16 iunie, ora locala 14.49 (8.49, ora Romaniei), o explozie a avut loc la Birolul de Legatura, a anuntat Ministerul sud-coreean al Unificarii., apreciaza un profesorul Leif-Eric Easley,de la Universitatea Ewha din Seul."Este dificil sa vedem cum poate un asemenea comportament sa ajute regimul lui Kim sa obtina ceea ce vrea de la lume, insa este clar ca asemenea imagini vor fi folosite in propaganda interna", apreciaza el.Cele doua Corei se afla tehnic in razboi, in contextul in care Razboiul Coreei (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu si nu cu un tratat de pace.