Tanar de 20 de ani, ranit grav dupa explozia unei butelii. Are arsuri pe o treime din suprafata corpului

vineri, 11 iunie, iar o anexa a casei in careacesta se afla a fost grav avariata de o explozie produsa la o butelie. Nu se cunoscdeocamdata motivele pentru care recipientul aexplodat.Conform datelor furnizate de purtatorul decuvant al Inspectoratului pentru Situatii deUrgenta Prahova, Raluca Vasiloae, deflagratiaa avut loc vineri, intr-o anexa a unei casedin comuna Sirna, satul Tariceni.Explozia nu a fost urmata de un incendiu , insaun tanar de 20 de ani, aflat in zona, asuferit arsuri de gradele unu si doi pe otreime din suprafata corpului.De asemenea, anexa gospodareasca in care s-aprodus deflagratia a fost partial distrusa,casa nefiind, insa, afectata.La locul incidentului au fost mobilizate omasina de stingere si o ambulanta SMURD dincadrul Inspectoratului pentru Situatii deUrgenta Prahova. Nu se cunosc, deocamdata,cauzele deflagratiei.