Explozie puternica intr-un bloc din Targu Mures: Doi raniti si zeci de evacuati

O explozie puternica a avut loc, sambata dimineata, intr-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc din Targu Mures. In urma deflagratiei doua persoane au fost ranite si aproximativ 50 evacuate.

Cei doi raniti sunt un copil de zece ani si o femeie, dupa cum a anuntat Mihai Gagyi, purtator de cuvant ISU Targu Mures, la Digi 24. Alte doua persoane, vecini, au fost preluate de ambulanta, dupa ce au suferit atacuri de panica.

Oficialul a precizat ca o bucati din peretii apartamentului a cazut pe strada, dar ca nu a fost nimeni ranit.

De asemenea, purtatorul de cuvant ISU Targu Mures a adaugat ca din primele informatii au fost afectate si apartamentele vecine. B1 TV transmite ca apartamentul in care a avut loc explozia a fost distrus aproape in intregime.

"Copilul nu este in pericol. Leziunile sunt mai usoare si va ramane la Targu mures. Mama insa are arsuri la nivelul mainilor si este posibil sa fie transferata la Bucuresti. Daca se va decide transferul, va fi transferata. Daca nu, va ramane la Targu Mures. Inspectorii in constructii sunt la fata locului si evalueaza situatia. Daca oamenii din bloc nu se pot intoarce acolo, li se va asigura cazarea", a declarat secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, la Romania TV.

