Explozie urmata de un incendiu, la parterul unui bloc

Potrivit ISU Iasi, in apartamentul situat la parterul unui bloc din Piata Nicolina a explodat o butelie.La fata locului au intervenit un echipaj de terapie intensiva mobila, un echipaj de prim ajutor, unul de transport victime multiple si trei auspeciale de stingere cu apa si spuma."Au fost preluati doi apacineti. Un domn de 50 de ani cu arsuri pe 7% din suprafata corporala, arsuri de gradul doi, la nivelul fetei si mainilor, stabil, constient, dar evident in stare de soc emotional.Si mama lui, care nu se afla in bucatarie, se afla intr-o alta camera si a suferit un atac de panica, o doamna de 76 de ani, care este evaluata de echipajul de prim ajutor. Primul pacient merge la spital, va necesita internare in Clinica de Chirurgie Platisca si Arsuri", a declarat Diana Cimpoiesu, medic sef UPU SMURD Iasi.