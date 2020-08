Exploziile din Beirut: Irakul ajuta Libanul cu benzina si grau

Presa libaneza a relatat totodata ca vineri va sosi din Irak si o cantitate de grau, tot sub forma de ajutor, deoarece explozia a produs un deficit de grau in capitala din Liban, potrivit guvernatorului.Intre timp, echipele de salvare au scos miercuri corpuri de sub daramaturile cladirilor prabusite si au cautat supravietuitori.Explozia devastatoare de la un depozit din portul Beirutului a provocat moartea a cel putin 135 de oameni si ranirea a peste 5.000.Ministrul Sanatatii, Hamad Hassan, a spus ca pana la 250.000 de oameni au ramas fara locuinte din cauza exploziei care a distrus fatade ale cladirilor, a aruncat mobila in strada si a spart ferestrele pe o raza de mai multi kilometri.Hassan a spus ca zeci de oameni sunt inca disparuti. Premierul Hassan Diab a declarat trei zile de doliu national.Presedinele libanez Michel Aoun a spus ca 2.750 de tone de nitrat de amoniu, substanta inclusa in fertilizatori si in fabricarea bombelor, au fost depozitate timp de sase ani in port, fara nicio masura de siguranta, dupa ce au fost confiscate.