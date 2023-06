Galati: Sute de oameni au fost evacuati din cauza unei cisterne cu GPL - UPDATE traficul a fost reluat

Pompierii din Galati intervin, duminica, pentru asigurarea masurilor de securitate la o cisterna incarcata GPL care prezinta scurgeri de gaze. Aceasta a fost trasa pe un camp, la aproximativ un kilometru de Drumul National 25 si se evalueaza posibilitatea de transvazare. Traficul rutier in zona a fost restrictionat.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, mai multe echipaje asigura masuri de securitate la o cisterna incarcata cu GPL care prezinta scurgeri de gaze, in localitatea Traian.

"Cisterna a fost scoasa de pe DN 25 si dirijata pe o pasune, la o distanta de un kilometru se sosea si de zona locuita, accesul fiind restrictionat in zona", au precizat reprezentantii ISU Galati.

Potrivit acestora, la fata locului au ajuns doua autospeciale de pompierii si actioneaza preventiv.

Potrivit procedurilor, in asfel de cazuri se instituie o zona de siguranta in jurul cisternei dupa care se analizeaza posibilitatea de trecere a combustibilului in alta cisterna sau de eliberare controlata in atmosfera a gazelor, daca nu se poate transvaza in conditii de siguranta combustibilul.

Deocamdata, nu se cunosc motivele pentru care se inrgistreaza scurgerile de gaze, cisterna nefiind implicata in vreun eveniment rutier.

Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera este blocata pe DN 25, in localitatea Traian.

"In acest moment circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, in vederea mutarii combustibilului intr-o alta cisterna, iar circulatia rutiera se va desfasura deviat pe DJ 251, intre localitatile Traian si Independenta, prin dirijarea politistilor rutieri prezenti la fata locului", anunta Infotrafic.

UPDATE 12:05 - Peste o suta de locuitori din satul Traian, judetul Galati, aflati in apropierea cisternei pline cu GPL din care se scurg gaze au fost evacuati, intreaga populatie din zona fiind anuntata de incident, potrivit IGSU.

Traficul feroviar a fost oprit, iar cel rutier se desfasoara pe rute alternative. Pompierii au decis eliberarea gazului in atmosfera, operatiunea urmand a dura cateva ore.

UPDATE 12:15 - Potrivit lui Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, in acest moment "situatia este sub control". Acesta a declarat la Digi24 ca "nu e adevarat ca cisterna este in flacari", asa cum a relatat o parte a presei. "Evacuarea si toate masurile care s-au luat pana acum sunt masuri preventive", a mai spus el.

UPDATE 15:24 - Centrul Infotrafic informeaza ca atat circulatia rutiera de pe DN 25, kilometrul 55, cat si cea feroviara, de pe Relatia de cale ferata 704 Galati - Tecuci, kilometrul 22, au fost reluate in zona localitatii Traian.

In urma incidentului nu au rezultat victime, iar in acest moment problema a fost remediata fara complicatii, precizeaza sursa citata.

Pompierii lucreaza in continuare la eliberarea controlata a gazului in atmosfera, iar proprietarul cisternei a fost amendat cu 5.000 de lei.

