FOTO VIDEO Imagini infioratoare de la locul exploziei din centrul Galatiului. Imobilul a fost transformat intr-o ruina

Deflagratia a avut loc la demisolul blocului pe fondul unei acumulari de gaze si a afectat serios imobilul, dar si alte cateva blocuri din zona. Potrivit ISU Galati, au fost inregistrate 5 victime, din care una cu arsuri pe 50% din suprafata corpului si 4 cu traumatisme usoare. Au fost evacuate 21 de persoane, din care 3 copii, 7 varstnici si 11 adulti. Suflul exploziei a spart geamurile blocurilor din zona si a smuls tamplaria PVC. Geamurile de la 25 de masini parcate in zona au fost, de asemenea, sparte. "Ca sa ajungi la apartamentele de la parterul blocului trebuie sa cobori la demisol. Acolo s-au acumulat gaze. Un locatar a intrat in apartament azi dimineata, iar cand a aprins lumina, s-a produs explozia", a declarat plutonierul major Dan Cristian Ionascu, purtatorul de cuvant al ISU Galati, pentru Adevarul.ro Se pare ca problemele in zona erau mai vechi. in urma cu catev azile, un galatean a reclamat la 112 o posibila scurgere de gaze la un magazin situat in apropierea blocului unde s-a produs deflagratia. Dupa trei ore de verificari, reprezentantii companiei de gaze au stabilit ca nu a existat nicio scurgere de gaze. Primaria municipiului Galati a anuntat ca poate pune la dispozitie locuinte de necesitate pentru cetatenii ale caror apartamente au fost afectate de explozie. Spatii disponibile pentru cazarea temporara sunt la blocul M11 (Micro 17), la Patinoar si la Sala Siderurgistul. De asemenea, in functie de necesitatile care vor rezulta din anchetele sociale, se poate asigura cazarmament si hrana.