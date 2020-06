Investiorii: Inflatia va creste ca urmare a programelor guvernamentale de stimulare a economiei

Ziare.

In conditiile in care economia mondiala este asteptata sa se contracte cu 6% in acest an, pare a fi un moment ciudat sa fi ingrijorat cu privire la inflatie. Indicatorii care masoara inflatia in SUA si zona euro arata ca cresterea anuala a preturilor va fi de ordinul a 1% in urmatorii ani, potrivit Reuters.Daca inflatia este "cainele care nu a latrat", cum a descris-o Fondul Monetar International in 2013, dupa toate programele de tiparire de bani adoptate de bancile centrale dupa criza din 2008-2009, de ce ar trebui investitorii sa se pregateasca acum pentru o crestere a inflatiei?Raspunsul este ca acum, spre deosebire de anii care au urmat crizei din 2008, si guvernele au adoptat programe uriase de stimulare, in incercarea de a limita impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei. Chiar si guverne renumite pentru austeritatea lor, cum este cel german, s-au alaturat bancilor centrale cu programe de stimulente in valoare de mii de miliarde de dolari. Investitorii sunt de parere ca si subiecte care odata pareau tabu, precum monetizarea datoriilor, in care bancile directe finantarea in mod direct cheltuielile guvernamentale, ar putea fi avute in vedere."Ceea ce ma ingrijoreaza in acest moment este ca nu pare sa fie o limita pentru stimulentele monetare", spune Klaus Kaldemorgen, manager de portofoliu la DWS, care a dezvaluit ca investeste in instrumente de protejare impotriva inflatiei mult mai mult decat dupa criza din 2008.Cei care se tem de o crestere a inflatiei atrag atentia si asupra fenomenului de-globalizarii, in care diminuarea comertului international si decizia companiilor occidentale de a-si repatria productia in tarile lor de origine ar putea conduce la preturi mai mari.In aceste conditii, investitorii sunt interesati de instrumente care tin cont de evolutia viitoare a inflatiei si le garanteaza randamente, active care cresc in valoare sau care cel putin isi mentin valoare atunci cand ritmul de crestere a preturilor accelereaza.In primul rand investitorii par sa se indrepte spre obligatiunile americane indexate la inflatie si spre aur. Managerii de active intervievati de Reuters au declarat ca au directionat pana la 10% din portofoliile clientilor spre metalul galben via index fonduri, actiuni la companii care se ocupa cu mineritul de aur si chiar lingouri de aur.O alta alegere este sectorul imobiliar. Klaus Kaldemorgen, manager de portofoliu la DWS, a inceput sa cumpere actiuni la companiile germane care detin proprietati rezidentiale, mizand pe faptul ca oferta de noi proprietati va creste mai incet decat masa monetara.Chris Jeffery manager la Legal & General's si-a accelerat investitiile in terenuri agricole si paduri in ideea ca acestea isi vor pastra valoarea intr-un orizont de timp de cinci pana la zece ani. Datele oficiale arata ca, in termeni reali, pretul la cherestea a crescut cu peste 130% in ultimul deceniu in Marea Britanie in timp ce valoarea terenului arabil in SUA a crescut cu 28% in perioada 2009-2019, potrivit Departamentului Agriculturii. De asemenea, Fondul Monetar International sustine ca pretul global al caselor, ajustat in functie de evolutia inflatiei, a crescut cu 14% in perioada 2009-2019.