Libanezii nu se multumesc cu demisia guvernului dupa explozia din Beirut. Il vor inlaturat si pe presedinte

Adunati in apropierea "punctului zero" al exploziei, unii libanezi au purtat fotografii ale victimelor, in timp ce pe un ecran mare au fost difuzate imagini cu norul sub forma de ciuperca aparut deasupra orasului in urma exploziei din zona portului din Beirut. Explozia a provocat ranirea a circa 6.000 de oameni, in timp ce sute de mii au ramas fara locuinte."El stia", a fost scris pe un poster cu imaginea presedintelui Aoun, la locul protestului. Dedesubt s-a putut citi: "Un guvern pleca, un guvern vine; vom continua pana cand presedintele si presedintele Parlamentului vor fi inlaturati".Reuters a relatat ca presedintele si premierul au fost avertizati in iulie cu privire la depozitul de azotat de amoniu, potrivit documentelor si surselor de securitate superioare.Aoun, care a promis o ancheta rapida si transparenta, a replicat marti: "Promisiunea mea pentru toti libanezii suferinzi este ca nu ma voi odihni pana cand nu se vor cunoaste toate faptele."Locuitorii din Beirut au continuat marti sa curete daramaturile, iar operatiunile de cautare sunt in curs, pentru ca 30 pana la 40 de persoane sunt inca disparute.Fortele de securitate au tras gaze lacrimogene catre protestatarii care aruncau cu pietre, in a patra zi de proteste Libanezii nu sunt multumiti de demisia de luni a guvernului premierului Hassan Diab si solicita inlaturarea a ceea ce ei considera o clasa conducatoare corupta.La anuntarea demisiei guvernului, premierul Diab a dat vina pe coruptia endemica din tara pentru producerea exploziei, cea mai grava din istoria Beirutului si care a agravat o criza financiara profunda. Criza financiara si economica a distrus moneda tarii, a paralizat sistemul bancar si a urcat preturile.