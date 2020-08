Patru membri ai gruparii Jihadul Islamic au murit intr-o explozie in timp ce pregateau o bomba artizanala

Baloane incendiare

Jihadul Islamic, a doua cea mai importanta grupare armata dupa Hamas in Fasia Gaza, a anuntat intr-un comunicat ca "patru martiri" au murit in noaptea de luni spre marti in timp ce-si "indeplineau datoria".Comandantul Iyad Jamas al-Jadi, in varsta de 42 de ani, cu legaturi cu unitati de fabricare a unor rachete, a murit in acest incident catalogat drept "accidental" de grupare, se arata intr-un comunicat transmis AFP.Martori si surse din domeniul securitatii palestiniene declara ca activisti din cadrul Jihadului Islamic pregateau o bomba artizanala care a explodat si i-a ucis pe combatanti.Miscarile palestiniene lanseaza zilnic- de peste doua saptamani - baloane incendiare sau trag rachete din Fasia Gaza catre Israel, care raspunde cu atacuri aeriene nocturne.Aceste schimburi de tiruri s-au soldat cu raniti , insa cu niciun mort, potrivit unor bilanturi ale autoritatilor israeliene si palestiniene.Ca represalii la aceste tiruri, Israelul a inchis Kerem Shalom, un puct de intrare a marfurilor si carburantului in enclava, ceea ce a condus la inchiderea singurei centrale electrice locale.Hamasul a catalogat aceasta masura drept o " crima impotriva umanitatii" si a indemnat intr-un comunicat organizatii internationale si "decidentii din regiune" "sa rupa tacerea pentru a pune capat" blocadei.Agentia ONU pentru Refugiati Palestinieni (UNRWA) a avertizat marti, intr-un comunicat, cu privire la "efectele devastatoare" ale lipsei energiei electrice in enclava palestiniana saraca si cu doua milioane de locuitori."Inchiderea centralei reduce alimentarea cu electricitate la doua sau trei ore pe zi (...). O alimentare cu electricitate atat de slaba va avea un impact negativ asupra bunastarii si securitatii locuotrilor (Fasiei) Gaza", deplange UNRWA.