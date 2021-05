Politia are un cerc de suspecti in cazul exploziei masinii in care se afla un om de afaceri

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, inca sunt audiati martori si se lucreaza la prelevarea de probe de la fata locului, care vor fi analizate in laborator.Imagini de pe camerele de supraveghere din zona se afla acum pe mainile anchetatorilor, care reconstituie momentele care au precedat explozia."Toate persoanele care ar putea avea legatura cu acest tragic eveniment vor fi audiate - vorbim aici de martori, martori oculari care au asistat la acest tragic eveniment", a declarat Georgian Dragan sambata la Digi24 Citeste si: Momentul in care explodeaza Mercedesul omului de afaceri Ioan Crisan. In masina a fost gasit praf de pusca VIDEO Acesta a precizat ca anchetatorii au format deja un cerc de suspecti in acest caz. "Din datele pe care le detin in acest moment, colegii au intocmit deja un cerc de persoane banuite in aceasta cauza", a mai spus purtatorul de cuvant al IGPR. Anchetatorii nu exclud nicio ipoteza.Masina in care se afla omul de afaceri aradean Ioan Crisan a explodat sambata dimineata, intr-o parcare din Arad. Barbatul a fost gasit carbonizat. Victima este fostul socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea.Un comunicat al SRI arata ca au fost prelevate din masina substante pentru care se face expertiza pirotehnica.