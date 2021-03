Un prototip al viitoarei rachete Starship apartinand SpaceX a explodat la aterizare, in Texas

"O aterizare minunata, lina", a comentat SpaceX in clipul care transmite zborul de test in direct. Flacarile erau insa vizibile la baza rachetei, fiind stinse de echipele aflate la fata locului. Cateva minute mai tarziu, o explozie uriasa a aruncat racheta in aer, care s-a spulberat in momentul in care s-a lovit de sol.Nicio explicatie nu a fost oferita imediat.Acest vehicul urmeaza sa devina racheta aleasa de compania SpaceX, fondata de miliardarul Elon Musk , pentru a merge intr-o zi pe Marte.Prototipul, numit SN10, de la "Serial Number 10", a decolat chiar inainte de ora 23.20 GMT de la Boca Chica, Texas, pentru un al treilea test suborbital.Racheta s-a ridicat in aer, propulsata de trei motoare, care s-au oprit unul dupa altul, iar vehiculul a efectuat o serie de manevre orizontale.Nava a ajuns la 10 kilometri altitudine, inainte de a incepe coborarea, iar racheta a revenit apoi in pozitie verticala, reusind sa aterizeze, la prima vedere fara incidente, in locatia dorita.Alte doua prototipuri (SN8 si SN9) s-au prabusit la aterizare, in decembrie, apoi la inceputul lunii februarie.Aceste teste au loc intr-o zona aproape pustie inchiriata de SpaceX la Boca Chica, in comitatul Cameron, situat in sudul Texasului, langa frontiera cu Mexicul, in zona Golfului Mexic - o zona suficient de nelocuita pentru ca un accident sau o explozie sa nu provoace daune sau victime Elon Musk intentioneaza sa lanseze intr-o buna zi mai multe astfel de rachete pentru a cuceri Marte. Insa initial, racheta, daca va deveni operationala, s-ar putea dovedi utila pentru calatorii mai apropiate, in special spre Luna.