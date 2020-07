Studiu Kaspersky: Cresterea relatiilor online a contribuit la aparitia unor sentimente de singuratate si de izolare

"Intalnirile online nu au fost niciodata mai simple si mai accesibile ca acum. De la aplicatii de dating si social media, la forumuri populare, milioane de oameni isi fac prieteni, in mod regulat, prin intermediul internetului. De fapt, noile cercetari Kaspersky au descoperit ca europenii sunt atat de implicati in relatiile virtuale, incat unul din trei (31%) relateaza ca ii este mai usor sa construiasca noi prietenii online. Cu toate acestea, in ciuda exploziei de relatii online, cei care isi petrec o mare parte din timp conectandu-se cu ceilalti in mediul digital, au mai multe sanse sa se simta singuri", arata compania.Oamenii sunt din ce in ce mai obisnuiti sa intalneasca alti oameni prin intermediul platformelor online, motiv pentru care acest comportament a devenit, treptat, norma. Multi oameni se simt acum mai in largul lor sa-si gaseasca o gasca de prieteni online, decat fata in fata, aproximativ unul din trei oameni (31%) spunand ca ii este mai usor sa se afiseze asa cum vrea sa fie vazut in mediul online, decat in persoana.Un numar similar (32%) afirma, de asemenea, ca sunt mai increzatori si mai sociabili decat atunci cand intalnesc oamenii fata in fata, se arata in studiu."Totusi, aceasta crestere a relatiilor online a contribuit, de asemenea, la aparitia unor sentimente de singuratate si de izolare in cazul multor persoane, intrucat acestia nu mai sunt la fel de preocupati de conexiunile din viata reala. Cercetarile au relevat faptul ca jumatate (53%) dintre persoanele care folosesc social media si forumuri online admit ca "se simt singuri tot timpul" si petrec cel putin cinci ore pe zi in online. Acest lucru poate indica faptul ca persoanele care isi petrec mai mult timp pe internet sunt mai predispuse sa se simta singure, comparativ cu cele care nu sunt la fel de active in mediul online", precieaza compania.Kathleen Saxton, psihoterapeut si fondator al Psyched, considera ca increderea oamenilor in tehnologie ar putea fi considerata o forma de dependenta si ca poate juca un rol in perpetuarea singuratatii. Ea spune ca iIn timp ce unii oameni pot folosi excesiv tehnologia in conditii "normale", apelurile video si mesageria sunt considerate a fi o linie de salvare pentru a ajuta oamenii sa se simta mai putin singuri."Platformele online folosite de catre utilizatori s-au extins foarte mult iar oamenii se simt mai increzatori atunci cand le folosesc. Multi dintre noi ne-am adaptat si am adoptat serviciile online, intr-un efort de a ne vindeca propriile inimi", afirma ea.Kaspersky a mai descoperit ca aproximativ unul din cinci europeni (18%) considera ca acea conexiune emotionala pe care o au cu prietenii in mediul online este mai puternica decat cea pe care o au cu prietenii pe care ii intalnesc in viata reala."Tehnologia a avut, fara indoiala, un rol crucial in imbunatatirea vietii sociale a oamenilor, cu tot mai multe aplicatii si canale online disponibile, pentru a ne mentine conectati. Desi aceste platforme pot fi foarte benefice, trebuie sa avem in vedere si provocarile pe care le pot aduce. Este important sa constientizam ca persoanele pe care le intalnim in mediul online s-ar putea sa nu fie exact cine pretind ca sunt. Ori de cate ori intalnim pe cineva online, Kaspersky recomanda sa fim vigilenti si sa pastram pentru noi informatiile private, cum ar fi datele bancare sau alte detalii personale", spune David Emm, principal security researcher la Kaspersky.Arlington Research, o agentie independenta de cercetare de piata, a efectuat cercetari de piata in numele Kaspersky in 12 tari europene, plus Japonia. Tarile intervievate includ Marea Britanie (2.000 de respondenti), Franta (1.000 de respondenti), Germania (1.000 de respondenti), Italia (1.000 de respondenti), Spania (1.000 de respondenti), Olanda (1.000 de respondenti), Belgia (500 de respondenti), Portugalia (500 de respondenti), Cehia (500 de respondenti), Austria (500 de respondenti), Ungaria (500 de respondenti), Romania (500 de respondenti) si Japonia (500 de respondenti).Cercetarea este reprezentativa la nivel national pentru adultii cu varsta peste 18 ani in fiecare tara studiata in ceea ce priveste sexul, varsta si regiunea (+/- 2%). Cercetarea a fost realizata in conformitate cu orientarile de cercetare de piata ESOMAR.