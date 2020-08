Un cetatean rus, interogat in Cipru cu privire la stocul de nitrat de amoniu care a explodat la Beirut

"Autoritatile libaneze ne-au ceut sa-l localizam pe acest individ si sa-i punem intrebari, ceea ce am facut", a declarat un purtator de cuvant al politiei cipriote pentru AFP."Raspunsurile sale au fost trimise Libanului", a anuntat el.Omul de afaceri rus Igor Greciuskin, in varsta de 43 de ani, nu a fost arestat. El a fost doar interogat cu privire la incarcatura navei, la cererea Biroului Interpol din Liban.Deflagratiile uriase de marti seara, cele mai puternice care au avut loc vreodatain Liban, au fost declansate de un incendiu la un depozit in care era stocat de sase ani nitrat de amoniu "fara masuri de precautie", potrivit autoritatilor.Cel putin 145 de persoane au murit, alte 5.000 au fost ranite, iar aproximativ 300.000 de oameni au ramas fara locuinta in urma exploziilor de marti seara in portul Beirut.16 FUNCTIONARI DIN PORT IN DETENTIECel putin 16 functionari din portul Beirut si din cadrul autoritatilor vamale au fost plasate in detentie, in cadrul anchetei cu privire la explozia sangeroasa si devastatoare a depozitului in care se aflau mii de tone de nitrat de amoniu, a anuntat joi Procuratura Militara libaneza.Este vorba despre "responsabili din Consiliul de Administratie al portului Beirut si din Administratia Vamilor, dar si de responsabili cu lucrari de intretinere si (muncitori) care au efectuat lucrari in Hangarul numarul 12", in care erau stocate tonele de nitrat de amoniu, a precizat intr-un comunicat procurorul militar Fadi Akiki.Akiki a anuntat ca autoritatile au interogat peste 18 persoane si conducatori ai portului si Vamii, implicati in lucrari de mentenanta la depozitul in care au avut loc exploziile, scrie Reuters.Investigatiile continua, a anuntat magistratul.Directorul general al portului Beirut, Hassan Koraytem, se afla intre persoanele arestate, potrivit unei surse judiciare si doua posturi de radio.Autoritatile libaneze afirma ca depozitul a explodat in urma unui incendiu.Autoritatile portului, serviciile de vama si anumite servicii de securitate erau toate la curent cu faptul ca materiale chimice periculoase erau depozitate acolo, insa si-au pasat reciproc responsabilitatea.LUCRARI, CAUZA DRAMEI?In iunie 2019, Siguranta Statului a lansat o ancheta cu privirela aceasta incarcatura, in urma unor plangeri repetate cu privire la mirosul urat din hangar.Ea a semnalat ca in depozit se aflau "materiale periculoase care este necesar sa fie mutate", anunta ca peretii depozitului erau crapati si recomanda ca depozitul sa fie reparat.Conducerea portului, care era la curent cu caracterul periculos al produselor, a trimis, intr-un final, in urma cu cateva zile, muncitori sa colmateze crapaturile in depozit.Aceste lucrari, afirma surse din domeniul securitatii, s-ar afla la originea dramei, potrivit autoritatilor.De asemenea, un oficial apropiat dosarului a declarat pentru AFP ca Banca centrala a Libanului a ordonat blocarea averilor a sapte oficiali din port si vamali - inclusiv directorului Vamii Badri Daher.Oficialul citat a facut aceste declaratii sub protectia anonimatului din cauza subiectului sensibil.O sursa bancara a confirmat ca bancile comerciale au primit circulara Bancii centrale, care a hotarat, de asemenea, sa ridice secretul bancar cu privirela toate conturile acestor sapte persoane si ale rudelor acestora.