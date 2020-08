Verdictul TSL in cazul Hariri, amanat dupa exploziile de la Beirut

Anuntarea verdictului, programata initial pentru vineri, este amanata pentru 18 august ''din respect pentru nenumaratele victime '' si ''pentru a respecta doliu national de trei zile declarat in Liban'', a anuntat instanta cu sediul in Olanda intr-un comunicat.TSL s-a declarat ''profund intristat si socat de evenimentele tragice care au lovit Libanul'' marti seara, exprimandu-si ''solidaritatea cu poporul libanez in aceste momente dificile''.Rafic Hariri, prim-ministru pana la demisia sa in octombrie 2004, a fost ucis in februarie 2005, cand un kamikaze a detonat o camioneta plina cu explozibili, in timp ce convoiul sau blindat trecea prin Beirut, atac soldat cu alti 21 de morti si 226 de raniti Cei patru acuzati, toti presupusi membri ai miscarii siite Hezbollah, sunt judecati in contumacie. Hezbollah, care a respins orice responsabilitate, a refuzat sa predea suspectii, in pofida mai multor mandate de arestare emise de TSL.De asemenea, instanta a coborat miercuri steagul sau in berna pentru a aduce un omagiu ''persoanelor care si-au pierdut viata, care au fost ranite sau care inca sunt date disparute'' in urma exploziilor care au devastat mai multe cartiere din capitala libaneza marti seara, provocand peste o suta de morti si mii de raniti.