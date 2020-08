VIDEO Bilantul provizoriu al exploziilor devastatoare din Beirut: 73 de morti si 3.700 de raniti. Spitalele nu mai fac fata

Bilantul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 73 de morti si 3700 de raniti, au anuntat oficial ai Ministerului Sanatatii.Bilantul este provizoriu, iar spitalele sunt deja saturate din cauza numarului mare de raniti.Exploziile violente din Beirut ar putea sa fi fost cauzate de "materiale explozibile" confiscate si stocate in depozit "de ani", a estimat marti un inalt responsabil al securitatii.Premierul libanez: Responsabilii pentru aceasta catastrofa vor trebui sa dea socotealaResponsabilii pentru aceasta catastrofa vor trebui sa dea socoteala, a declarat, marti seara, premierul libanez Hassan Diab."Ceea ce s-a intamplat nu va trece fara ca responsabilii sa dea socoteala. Responsabilii acestei catastrofe vor plati", a declarat seful Guvernului.El a cerut "tarilor prietene" sa ajute Libanul. "Lansez un apel urgent tarilor prietene care iubesc Libanul sa fie alaturi de noi", a mai spus el.Crucea Rosie libaneza a anuntat ca spitalele din Beirut sunt excedate, numarul persoanelor ranite care solicita ingrijiri fiind extrem de mare.De asemenea, Crucea Rosie a facut apel la donarea de sange.Doua explozii puternice au zguduit marti capitala libaneza Beirut, care au spulberat geamurile mai multor cladiri din oras, potrivit corespondentilor AFP aflati al fata locului.Multe cladiri au fost avariate de explozie , inclusiv sediul fostului premier Saad Hariri si biroul CNN, pagubele ajungand pana la 10 kilometri, au declarat unii martori, iar imaginile facute publice pe internet arata cum masinile au fost rasturnate.Un nor rosu de fum s-a intins deasupra Beirutului, in timp ce pompierii au ajuns la fata locului.O femeie care locuieste la cativa kilometri departare de locul exploziei a declarat ca geamurile i-au fost sparte. "Am crezut ca este vorba despre un cutremur ", a afirmat Rania Masri pentru CNN. "Apartamentul s-a miscat pe orizontala si dintr-odata am simtit o explozie si toate usile si ferestrele au fost sparte.