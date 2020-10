VIDEO Explozie puternica in centrul Galatiului. Cinci oameni au fost raniti

Deflagratia a fost inregistrata la parterul unui bloc din zona Bisericii "Sfantul Nicolae", in zona centrala a orasului Galati.Potrivit pompierilor, in urma exploziei au fost inregistrate 5 victime . "Explozie in urma unei acumulari de gaze la demisolul unui bloc de locuinte din zona centrala a orasului. Au fost inregistrate 5 victime, din care una cu arsuri pe 50% din suprafata corporala si 4 victime cu traumatisme usoare. Au fost evacuate 21 de persoane, din care 3 copii, 7 varstnici si 11 adulti", a precizat ISU Galati.