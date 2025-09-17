Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzații grave pe numele său

Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzații grave pe numele său
Toto Dumitrescu, filmat de un reporter, septembrie 2025 / Bogdan Dinu, capturi video

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, cunoscut drept Toto Dumitrescu, este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului, în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat în weekend. Procurorii au solicitat instanței de judecată emiterea unui mandat de arestare pe numele tânărului, având în vedere că testul privind existența drogurilor în organismul lui a ieșit pozitiv la cocaină. El nu este prima abatere gravă în trafic, în trecut, Toto Dumitrescu fiind cercetat penal și condamnat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Magistrații au admis propunerea procurorilor, fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

UPDATE: ”La data de 17 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă prev. și ped. de art. 338 din Codul penal”, a anunțat, miercuri, Brigada Rutieră a Capitalei.

ȘTIRE INIȚIALĂ: ”Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bulevardul Mircea Eliade din municipiul București, sector 1, la intersecția cu bulevardul Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că inculpatul este fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Tânărul a fost testat pozitiv la cocaină.

Miercuri, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București arestarea preventivă a lui Toto Dumitrescu pe o perioadă de 30 de zile.

Potrivit procurorilor, ”inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”. Sentința în acel dosar a fost dată în decembrie 2021.

Mașina condusă de Toto Dumitrescu a intrat în coliziune, duminică, cu un autoturism condus de o șoferiță de 23 de ani. Deși femeia a fost rănită, tânărul a fugit de la locul accidentului, abandonându-și mașina.

