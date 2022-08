Adolescent roman, inchiriat de familie unui pedofil german

Un baiat de 14 ani din Simleul Silvaniei a fost inchiriat de familie unui pedofil german, care a platit 200 de euro pentru a sta o luna cu baiatul.

Cei care au incuviintat si incheiat "afacerea" au fost sora vitrega si unchiul baiatului, potrivit Antena 1.

Pedofil norvegian, prin langa Bucuresti dupa o urmarire ca in filme

In cele din urma, procurorii DIICOT l-au arestat pe cetateanul german, dupa ce l-au monitorizat si l-au surprins in flagrant cu adolescentul la o pensiune din zona Simleu.

Germanul are 8 copii la el in tara, unul dintre ei fiind adoptat din Romania, in anii '90.

Ads