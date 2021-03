Amenzi uriase incasate de patru oameni prinsi la cules ghiocei in Muntii Macinului. Florile protejate sunt pazite cu strictete

Flagrantul a fost realizat de o patrula mixta formata dintr-un reprezentant al institutiei si un inginer silvic.Directorul Administratiei PNMM, Viorel Rosca, a declarat ca indivizii au fost surprinsi de o patrula mixta formata dintr-un reprezentant al institutiei si un inginer silvic in timp ce incarcau intr-o furgoneta cutii cu buchete cu ghiocei."Pentru cei care vin cu spatule, cutii si furgoneta speciala, vom fi fara mila. Amenda este in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, pentru persoanele fizice, si de la 30.000 de lei la 60.000 de lei pentru persoanele juridice", a mentionat Viorel Rosca.Rangerul parcului, Cecilia Tecaru, cea care i-a surprins pe cei patru indivizi, a declarat ca foarte multi ghiocei erau rupti cu tot cu bulbi."Ceea ce ne-a surprins pe mine si pe inginerul silvic este ca mai bine din jumatate din ce aveau acolo (in masina - n.r.) aveau bulbi mari, sanatosi. Ne-au spus ca asa s-a intamplat, ca e pamantul umed, dar stim ce fel de sol este acolo si ca planta nu iese cu radacina decat in foarte putine cazuri", a declarat reprezentanta Administratiei PNMM.Conducerea PNMM crede ca cei patru indivizi prinsi in timp ce rupeau ghiocei au fost ghidati de un localnic."Criminalul biodiversitatii este si persoana ghid fiindca inseamna ca a mai facut-o cu altcineva si nu a fost prins, ceea ce l-a incurajat", a mai spus Viorel Rosca.In masina s-ar fi aflat cel putin 200 de buchete cu cate 50 de fire din specia de Galantus Picatus, ghiocel cu frunze indoite, planta aflata pe Lista rosie a speciilor periclitate din Europa.Asa cum sugereaza si numele speciei, ghiocelul cu frunze indoite se deosebeste de celelalte specii din aceeasi familie prin faptul ca frunzele sunt usor rasucite, ca un uluc, tocmai pentru ca planta sa reziste ariditatii si sa aiba un schimb cat mai mic de apa cu mediul exterior.