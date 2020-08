Doi cetateni bulgari, prinsi in flagrant dupa ce au furat 19.000 de euro dintr-o masina parcata in sectorul 2

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Brigada Politie pentru Transport Public au prins in flagrant delict doi barbati, cetateni straini, imediat dupa ce au sustras prin efractie, fortand butucul portierei unui autoturism, suma de aproximativ 19.000 de euro.Autoturismul era parcat in zona unui complex comercial din sectorul 2. Cercetarile au fost preluate de Sectia 8 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.Cei doi barbati au atras atentia politistilor prin comportamentul afisat. Prejudiciul creat a fost recuperat in totalitate.