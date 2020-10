Giurgiu: Medic prins in flagrant in timp ce lua 500 de lei mita

"Luni, 26 octombrie 2020, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Operatii si Serviciului Tehnic din cadrul D.G.A. - structura centrala, au surprins in flagrant luand mita un medic ginecolog din cadrul unui spital din municipiul Giurgiu. Acesta a primit suma de 500 de lei, cu titlu de mita, de la un martor denuntator (apartinator al unui pacient), in scopul exercitarii unor acte medicale", anunta politia.Anterior, medicul a mai pretins si primit de la aceeasi persoana, precum si de la pacientul respectiv, suma de 600 de lei, tot in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, o operatie de cezariana..Dosarul penal a fost initiat ca urmare a unui apel telefonic la linia Call Center anticoruptie gratuita a Directiei Generale Anticoruptie 0800.806.806.Persoana prinsa in flagrant a fost condusa la Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, unde i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala de suspect pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, procurorul de caz dispunand masura preventiva a retinerii pe o durata de 24 de ore.Cercetarile continua in vederea clarificarii cauzei sub toate aspectele, iar marti urmeaza a se dispune cu privire la masurile procesuale adecvate, in raport de evolutia anchetei.