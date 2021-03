Traficanti de migranti, prinsi in flagrant de politistii din Valcea. Cat au platit doi irakieni pentru a trece fraudulos frontiera catre Europa de Vest

"Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in data de 3 martie 2021, in scopul obtinerii unor sume de bani cuprinse intre 150 si 1.000 de euro/migrant, inculpatul trimis in judecata a indrumat si coordonat pe ceilalti doi inculpati cu privire la locurile de unde urmau a fi preluati si predati doi migranti (cetateni de origine irakiana, avand statutul de tolerati pe teritoriul Romaniei), pentru a le asigura acestora trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei", se arata intr-un comunicat DGA.Potrivit sursei citate, prin intermediul comunicatiilor telefonice, principalul inculpat a comunicat coordonatele locatiilor, fotografiile celor doi migranti si modalitatea de plata a sumelor de bani reprezentand costul transportului acestora.Totodata, acesta a comunicat locurile de unde urmau a fi preluati si predati migrantii in vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat, persoanele cu care urmau sa se intalneasca, suma de bani pe care trebuia sa o achite, reprezentand contravaloarea transportului, precum si persoana careia trebuia sa-i remita respectiva suma de bani.In aceeasi zi a fost organizata o actiune de prindere in flagrant , in urma careia atat migrantii, cat si coordonatorii lor surprinsi in autovehiculul oprit pentru verificari au fost condusi la unitatea de parchet pentru audieri. In aceeasi seara, inculpatul principal a fost depistat de politisti pe raza municipiului Satu Mare, retinut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat in arest la domiciliu pentru cercetari.Procurorii au dispus clasarea cauzei fata de cei doi migranti (cetateni de origine irakiana), sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa la trecerea frauduloasa a frontierei de stat.Prin acordurile de recunoastere a vinovatiei incheiate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, fata de unul dintre inculpati, originar din Judetul Valcea, a fost propusa instantei de judecata pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendarea executarii sub supraveghere, iar fata de cel celalalt inculpat, din judetul Sibiu (ambii fara calitate speciala), s-a propus pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendarea executarii sub supraveghere.In ambele situatii, inculpatii au fost cercetati sub masura controlului judiciar pentru comiterea infractiunii de trafic de migranti.