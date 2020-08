VIDEO Cum au reusit politistii sa prinda doi bulgari fix cand furau 19.000 de euro dintr-o masina in mijlocul Bucurestiului. Filati ore in sir in timp ce filau marea victima

Surse apropiate anchetei au povestit pentru Ziare.com cum s-a intamplat totul.Politistii spun ca i-au filat ore in sir pe cei doi hoti dupa ce au observat ca acestia se comportau ciudat.Cei doi cetateni bulgari au fost observati ca ii urmareau pe cei care veneau sa schimbe bani. Si au facut acest lucru timp de cateva ore: si politia si hotii.La un moment dat, bulgarii au crezut ca au dat lovitura. Din casa de schimb valutar a iesit un barbat cu o geanta plina cu bani: 19.000 de euro. Fara sa banuiasca nimic, a lasat mica avere in masina si a plecat la un magazin din apropiere sa cumpere ceva.In cateva secunde, hotii au scos butucul si au furat geanta. Bucuria lor a durat aprovimativ 30 de secunde, pentru ca au fost blocati de cativa civili. De fapt erau politistii de la Transport Public, cei care ii urmarisera ore intregi."Astazi, 20.08.2020, in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Brigada Politie pentru Transport Public- au prins in flagrant delict doi barbati, cetateni straini, imediat dupa ce au sustras prin efractie, fortand butucul portierei unui autoturism, suma de aproximativ 19 000 de euro. Autoturismul era parcat in zona unui complex comercial din sectorul 2", a transmis joi Politia Capitalei.Cercetarile au fost preluate de Sectia 8 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.Prejudiciul creat a fost recuperat in totalitate.Citeste si: