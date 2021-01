Un barbat de 76 de ani din Olt a murit dupa ce s-ar fi impuscat accidental in casa cu o arma de vanatoare

"In aceasta seara, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat prin SNUAU despre faptul ca un barbat, de 76 de ani, in timp ce se afla in locuinta sa din comuna Teslui, judetul Olt, s-ar fi impuscat accidental cu o arma de vanatoare (...) Din pacate, in urma plagii suferita, barbatul a decedat", a transmis Politia Judeteana Olt.O echipa formata din politisti de investigatii criminale, de la Biroul Arme Explozivi si Substante Periculoase si politist criminalist a ajuns la locul indicat.Cercetarile sunt in desfasurare.