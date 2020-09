VIDEO Focuri de arma in Portul Constanta pentru prinderea unor marinari sirieni suspectati de contrabanda cu tigari

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera coordonati de procurorul din cadrul Parchetului Curtii de Apel Constanta, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in Portul Constanta Sud, au desfasurat o actiune in vederea combaterii contrabandei cu tigari, in cadrul unui dosar penal."Astfel, la tarm, in dreptul unei nave sub pavilion Panama, politistii de frontiera au depistat cinci persoane care au descarcat sase baxuri de tigari netimbrate, in vederea comercializarii. Politistii de frontiera au intervenit pentru retinerea persoanelor, iar intrucat acestea nu s-au supus somatiilor verbale, incercand sa fuga, au fost executate 12 focuri de avertisment, in plan vertical. La cercetari s-a stabilit ca cele cinci persoane sunt marinari sirieni pe nava acostata in port, avand varste cuprinse intre 21 si 54 de ani", se arata in comunicatul Garzii de Coasta.In continuarea actiunii oamenii legii au facut un supracontrol asupra navei sub pavilion Panama, in urma caruia au mai fost descoperite, ascunse intr-un tanc de apa, alte pachete cu tigari netimbrate, de diferite marci.Intreaga cantitate de tigarete, 13.820 de pachete, in valoare de aproximativ 207.300 lei, a fost confiscata. In cauza, politistii de frontiera au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.