14 state au colaborat cu CIA pentru a incalca drepturile omului

Senatorul elvetian Dick Marty a declarat miercuri ca 14 state europene au colaborat cu CIA in formarea unei adevarate "panze de paianjen" de incalcari ale drepturilor omului. Statele au ajutat aducerea suspectilor CIA la centre de detentie ilegale.

Raportul lui Dick Marty nu are dovezi inatacabile, insa sustine ca atat criticii cat si aliatii SUA au dovedit ca nu vor sa se afle adevarul in aceasta problema.

Raportul de 67 de pagini acuza si Romania si Polonia, aratand ca avioane cu suspecti de teororism s-au oprit si in aceste tari, si este posibil ca i-au lasat pe unii dintre ei aici. Celelalte state acuzate de complicitate sunt Marea Britainie, Germania, Italia, Suedia, Bosnia, Macedonia, Turcia, Spania, Cipru, Irlanda, Grecia si Portugalia.

Primul ministru al Poloniei, Kazimierz Marcinkiewicz, a declarat ca "este vorba de o denigrare si nu are la baza nici o dovada". Insa Filip Ilkowski, liderul unei miscari pacifiste poloneze, arata ca este foarte greu de spus daca s-au adus sau nu teroristi in Polonia, atat timp cat guvernul face tot posibilul sa musamalizeze incidentele si nimic pentru a le clarifica.

Ads