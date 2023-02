20 de masini, implicate intr-un carambol pe A1

20 de masini care circulau pe autostrada Bucuresti-Pitesti au fost implicate duminica dupa-amiaza intr-un accident in lant, din cauza zapezii de pe carosabil.

Accidentul a avut loc pe sensul spre Bucuresti, la km 90, mai multe persoane fiind transportate la spital, potrivit Realitatea TV.

Cel putin sapte persoane au fost ranite, iar una este in stare extrem de grava.

Politia va bloca Autostrada Bucuresti-Pitesti, pe sensul spre Capitala, pentru a cerceta cauzele producerii accidentului in care au fost implicate 15 masini, iar trei persoane au fost ranite si transportate la spital, conform reprezentantilor Infotrafic.

Cu putin timp inaintea acestui eveniment, opt autoturisme se tamponasera pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 89 si 90, din cauza zapezii de pe carosabil si a neadaptarii vitezei la conditiile de trafic de catre conducatorii auto implicati in incident.

Potrivit reprezentantilor Politiei Rutiere A1, soferii au circulat cu viteza mare in zona cuprinsa intre kilometrii 89 si 90, pe sensul Pitesti - Bucuresti, unde viscolul puternic a adus pe sosea zapada, iar in momentul in care au trecut de la portiunea de asfalt la cea acoperita cu omat si au franat s-au produs mai multe tamponari.

Din primele cercetari ale politistilor rutieri, patru masini au intrat succesiv in coliziune, iar apoi au avut loc alte doua tamponari, in care au fost implicate inca patru autovehicule.

UPDATE: Opt persoane, printre care si un copil, au ajuns la spital in urma carambolului produs pe Autostrada Bucuresti - Pitesti. Conform Realitatea Tv, dintre cei opt raniti, doua persoane se afla in stare mai grava.

