20% dintre romani ar apela la Dumnezeu daca ar fi victimele Justitiei

Sambata, 22 Noiembrie 2008, ora 22:10
1450 citiri
20% dintre romani ar apela la Dumnezeu daca ar fi victimele Justitiei

20% dintre romani ar apela la Dumnezeu daca ar fi victimele unui abuz in Justitie, in timp ce 41% sustin ca s-ar adresa unei instante superioare, in speranta ca se va face dreptate.

Acesta este rezultatul unui sondaj INSOMAR, realizat la comanda Realitatea Tv, care a fost facut public sambata.

De asemenea, potrivit sondajului, doua treimi dintre cei chestionati considera ca legile sunt bune, dar sunt prost aplicate.

In acelsi timp, jumatate dintre cei intervievati su spus ca Justitia merge prost pentru ca legile sunt slabe si tot atatia considera ca cei din justitie vor sa aplice legea, dar nu sunt lasati sa o faca.

In plus, peste 44 la suta dintre romani cred ca dosarele raman nesolutionate din cauza coruptiei, iar alti 30 la suta cred ca de vina este amestecul politic in Justitie.

Sondajul INSOMAR comandat de Realitatea Tv se realizeaza zilnic, prin telefon, pe un esantion de 1.500 de romani si are o marja de eroare de plus minus 3 la suta.

Acțiunile lui Trump i-au dezamăgit pe americani și au provocat o creștere bruscă a sprijinului pentru democrați
Acțiunile lui Trump i-au dezamăgit pe americani și au provocat o creștere bruscă a sprijinului pentru democrați
Politicile și deciziile președintelui Donald Trump par să fi provocat o schimbare semnificativă în opinia publică americană. Un nou sondaj realizat de NBC News arată o creștere rapidă a...
Sondajul care promite o majoritate AUR-PSD în Parlament. Partidul lui Simion, votat de peste o treime dintre români dacă alegerile ar fi duminica viitoare SONDAJ
Sondajul care promite o majoritate AUR-PSD în Parlament. Partidul lui Simion, votat de peste o treime dintre români dacă alegerile ar fi duminica viitoare SONDAJ
Peste o treime dintre români ar vota cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană...
#Justitie, #incredre, #procese, #coruptie, #politica, #sondaj , #frauda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
DigiSport.ro
L-au filmat cand iesea de la negocieri! Un nume urias i-a spus "DA" lui Dan Sucu

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi atacuri ale Rusiei la Dunăre. Armata României a ridicat în aer mai multe aeronave de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu
  2. Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”
  3. Operațiunea ”Jupiter” continuă: 211 percheziții la prima oră, în mai multe județe din țară. 68 de persoane urmează să fie aduse la audieri VIDEO
  4. Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat în Italia. Cine este bărbatul prins sub dărâmăturile turnului din Roma
  5. Când va fi următoarea campanie de recrutare a Armatei Române. Câți bani primesc tinerii care optează pentru stagii de pregătire militară voluntară
  6. Shein riscă să fie interzis în Franța, după vânzarea unor păpuși sexuale cu aspect infantil. „Sunt obiecte pe care se antrenează prădători” FOTO/VIDEO
  7. Mișcarea „suveranistă”, principala sursă de dezinformare din România, arată un nou raport. Combină naționalismul, populismul și teoriile conspirației
  8. Trump îl susține pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar al oraşului New York. „Va fi dificil să acord sume mari de bani dacă un comunist conduce New York-ul” VIDEO
  9. Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide pentru 12 ore. Rute alternative și recomandări pentru șoferi
  10. Cancelarul german Friedrich Merz trimite refugiații acasă. "Războiul s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania, putem începe repatrierile"