20% dintre romani ar apela la Dumnezeu daca ar fi victimele Justitiei

20% dintre romani ar apela la Dumnezeu daca ar fi victimele unui abuz in Justitie, in timp ce 41% sustin ca s-ar adresa unei instante superioare, in speranta ca se va face dreptate.

Acesta este rezultatul unui sondaj INSOMAR, realizat la comanda Realitatea Tv, care a fost facut public sambata.

De asemenea, potrivit sondajului, doua treimi dintre cei chestionati considera ca legile sunt bune, dar sunt prost aplicate.

In acelsi timp, jumatate dintre cei intervievati su spus ca Justitia merge prost pentru ca legile sunt slabe si tot atatia considera ca cei din justitie vor sa aplice legea, dar nu sunt lasati sa o faca.

In plus, peste 44 la suta dintre romani cred ca dosarele raman nesolutionate din cauza coruptiei, iar alti 30 la suta cred ca de vina este amestecul politic in Justitie.

Sondajul INSOMAR comandat de Realitatea Tv se realizeaza zilnic, prin telefon, pe un esantion de 1.500 de romani si are o marja de eroare de plus minus 3 la suta.

