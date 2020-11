Dosarul indemnizatiilor pentru cresterea copilului obtinute ilegal. 23 de persoane au fost arestate preventiv. Ce au gasit anchetatorii in locuintele suspectilor

Cum au facut suspectii o avere din indemnizatiile obtinute ilegal

La perchezitii au fost gasite sume de bani, 2,6 kilograme de aur, dar si bancnote false, urmand sa fie instituit sechestru pe mai multe bunuri imobile, pentru recuperarea prejudiciului creat, in valoare de 1,7 milioane de euro.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul I.P.J. Calarasi, au facut, in perioada 5-13 noiembrie, 150 de perchezitii domiciliare in judetele Calarasi, Ilfov, Bucuresti, Giurgiu, Dambovita, Arges, Bacau si Vaslui, punand in aplicare 153 de mandate de aducere pe numele unor inculpati care au beneficiat de indemnizatii de crestere copil, obtinute in mod ilegal. Persoanele respective au fost duse la sediul politiei in vederea aducerii la cunostinta a calitatii procesuale si a audierii cu privire la faptele retinute in sarcina lor.Potrivit DIICOT, in urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate in vederea confiscarii sumele de 103.070 de lei, 33.110 de euro, 970 de dolari, 400 de shekeli israelieni, 280 de lire sterline, cantitatea de 2,6 kg de aur si un pistol tip airsoft.De asemenea, la domiciliul unuia dintre inculpati, au fost descoperite sumele de 10.000 de USD , 20.500 de euro si 7.500 de lire, compuse din bancnote false.In perioada urmatoare, vor fi dispuse masuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile, pana la concurenta prejudiciului creat, in cuantum de aproximativ 1.700.000 de euro.Actiunea a beneficiat de sprijinul a 425 de politisti, 16 luptatori SIAS si 85 de luptatori din cadrul Jandarmeriei Romane.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.In dosarul DIICOT Calarasi sunt cercetati, in total, 180 de inculpati. Procurorii au retinut 23 de inculpati, iar patru au fost pusi sub control judiciar. In 4 noiembrie, Tribunalul Calarasi a dispus arestarea preventiva a celor 23 de inculpati retinuti.Potrivit Politiei Romane, operatiunea a debutat in 3 noiembrie, cand politistii Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi impreuna cu procurorii DIICOT - B.T. Calarasi au facut 50 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Calarasi si Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2017 - 2020, s-ar fi constituit si actionat un grup infractional organizat care, prin intocmirea, in fals, a documentatiei necesare, ar fi obtinut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizatie de crestere a copilului cu varsta de pana la 2 ani. In scopul obtinerii banilor, membrii grupului ar fi identificat potentiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curand parinti sau care urmau sa devina parinti in perioada imediat urmatoare", arata Politia.Beneficiarii recrutati erau persoane fara venituri sau cu o situatie materiala precara, care ar fi acceptat sa utilizeze documente false puse la dispozitie de catre membrii grupului, pe baza carora sa obtina indemnizatii generoase de crestere a copilului, sume pe care sa le imparta apoi, pe parcursul celor doi ani, impreuna cu membrii grupului."In acest scop, gruparea infractionala ar fi detinut, de facto, mai multe societati comerciale fantoma, pe care ar fi facut angajari fictive, retroactive, documentatia intocmita atestand, in fals, ca beneficiarii ar fi fost angajati in aceste societati comerciale pentru perioada ceruta de lege, precizandu-se ca beneficiarii ar fi primit salarii consistente. Pentru ca aceste societati comerciale ar fi fost inregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu s-ar fi achitat, pentru perioada precizata, nici un fel de impozit pe salariu, astfel ca acestea ar fi ajuns sa figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat", spun anchetatorii.Unii beneficiari ar fi refuzat sa achite, ulterior virarii banilor, partea stabilita din indemnizatie membrilor gruparii organizate, iar in aceste cazuri, membrii gruparii ar fi apelat la recuperatori sau ar fi facut demersuri pentru incetarea acordarii dreptului. Pentru a evita astfel de situatii, in cazul unor beneficiari, membrii gruparii ar fi retinut cardurile beneficiarilor si ar fi retras din bancomate indemnizatia, de aceasta data, ei fiind cei care, lunar, ar fi inmanat beneficiarilor, jumatate din cuantumul indemnizatiei de crestere a copilului.