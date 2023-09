A ajuns la spital cu un spray in ...fund

Un tanar din Cernavoda, dornic de senzatii tari, a ajuns la spital cu un spray infipt in... fund.

Barbatul, de 32 de ani, a sustinut la spital ca nu stie exact cum s-a intamplat patania, fiind beat in momentul in care, vrand sa experimenteze senzatii noi, si-a introdus un tub de deodorant in zona dorsala, informeaza Pro Tv.

Initial, tanarul nu a indraznit sa mearga la spital insa, cum durerile deveneau din ce in ce mai mari, a sunat la Salvare. Medicii s-au chinuit mai bine de trei ore sa scoata tubul de aproximativ 15 cm din intestinul gros al tanarului.

Totusi, echipa medicala care a intervenit nu s-a aratat foarte mirata, numai in Constanta ajungand, anul trecut, patru pacienti aflati intr-o situatie similara.