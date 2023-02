A daramat un semafor cu masina

Un tanar din Bucuresti, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat, in noaptea de sambata spre duminica, in stalpul unui semafor din Bucuresti.

Barbatul, aflat singur la volanul unui Renault Clio, a incercat sa vireze, dar din cauza vitezei si a alcoolului, nu a reusit, relateaza Realitatea TV. A intrat pe un scuar de pe soseaua Pantelimon, a rupt doua garduri si a daramat un semafor.

Prietena sa, care era in apropiere si a vazut totul, a incercat sa ia fapta asupra ei, dar tanarul a recunoscut in final adevarul.

In urma etilotestului a reiesit ca barbatul bause destul de mult. Tanarul se va alege cu permisul suspendat si cu dosar penal.

