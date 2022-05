Academia de Politie organizeaza Ziua Portilor Deschise

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" va organiza marti, 23 martie, cea de-a treia editie a "Zilei Portilor Deschise".

Cei care doresc sa fie "studenti pentru o zi" la Academia de Politie, care doresc sa cunoasca activitatea zilnica a viitorilor ofiteri ai Ministerului Administratiei si Internelor, conditiile in care acestia se pregatesc sa devina oameni ai legii - politisti, pompieri, jandarmi sau arhivisti sunt invitati la Academia de Politie, de la ora 11:00, a anuntat Ministerul Administratiei si Internelor.

Vizitatorii vor urmari exercitii demonstrative sustinute de studenti ai Facultatilor de Politie si Pompieri, in care acestia vor face dovada cunostintelor si abilitatilor capatate pe parcursul procesului de invatamant parcurs in cadrul acestei scoli pana in prezent.

De asemenea, studentii Academiei de Politie vor oferi, in incheierea manifestarii, un spectacol cultural-artistic.

A.G.

