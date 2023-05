Accident aviatic in judetul Timis

Un avion de agrement cu un singur motor a aterizat fortat, sambata, in jurul orei 13.00, in apropierea campului aeroportului utilitar Timisoara, in urma incidentului pilotul fiind ranit. Aparatul, de tip Apollo Fox, a decolat in conditii normale de pe aeroportul utilitar Timisoara, iar dupa un timp pilotul s-a intors, insa a fost nevoit sa aterizeze in afara perimetrului permis pentru aparate utilitare si de agrement.

Pilotul ,si proprietarul in acelasi timp, aparatului de zbor utilitar, Paul Puiu Ene, a ajuns la Spitalul Judetean Timisoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean, Madalina Sauca, barbatul a suferit mai multe traumatisme, dar este constient. "Este vorba despre un accident aviatic, o cadere de la 50 de metri, iar in urma impactului pacientul a suferit un traumatism cranio-cerebral si o fractura deschisa de gamba", a spus Madalina Sauca.

Paul Puiu Ene, in varsta de 50 de ani si de profesie inginer mecanic, a declarat inainte sa fie luat de medicii ambulantei, ca era singur la bord si a vrut sa profite de vremea frumoasa pentru a face un zbor de placere. Pilotul a spus ca si-a verificat apartul inainte de decolare si a observat ca are probleme la elice, pe care sustine ca le-a remediat.

La putin timp de la decolare insa, barbatul a simtit ca nu mai poate stapani avionul si a facut un viraj la dreapta, aparatul cazand cu botul in pamant de la aproximativ 50 de metri.