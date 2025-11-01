Accident de munca la Cluj soldat cu un mort

Vineri, 02 Aprilie 2010, ora 21:50
1170 citiri
Accident de munca la Cluj soldat cu un mort

Un barbat de 29 de ani a murit, vineri, intr-un accident de munca petrecut pe o strada din Colonia Becas, de langa Cluj-Napoca.

Tanarul a rabatat cabina masinii pe care era sofer la o societate comerciala, timp in care autovehiculul, aflat in panta, s-a pus in miscare.

In incercarea de a opri masina, el a fost prins si strivit mortal intre autovehiculul aflat in miscare si un alt autovehicul parcat in apropiere. Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj a deschis o ancheta care sa stabileasca imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul.

