Accident de munca la Cluj soldat cu un mort

Vineri, 02 Aprilie 2010, ora 21:50
1170 citiri
Un barbat de 29 de ani a murit, vineri, intr-un accident de munca petrecut pe o strada din Colonia Becas, de langa Cluj-Napoca.
Tanarul a rabatat cabina masinii pe care era sofer la o societate comerciala, timp in care autovehiculul, aflat in panta, s-a pus in miscare.
In incercarea de a opri masina, el a fost prins si strivit mortal intre autovehiculul aflat in miscare si un alt autovehicul parcat in apropiere. Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj a deschis o ancheta care sa stabileasca imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
George Simion a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului AUR din Argeș, că „pentru a preveni un asasinat”, începând de mâine va...
Cristian Tudor Popescu a revenit sâmbătă, 1 noiembrie, cu o poziție legată de scandalul stârnit după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. De data aceasta, gazetarul a vorbit...