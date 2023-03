Achizitiile Ministerului Culturii, in atentia DNA

Un raport al Curtii de Conturi cu privire la activitatea Ministerului Culturii si Cultelor a fost inregistrat la DNA unde procurorii au demarat acte premergatoare in legatura cu aspectele semnalate in document, relateaza NewsIn.

Raportul Curtii de Conturi a ajuns in data de 29 februarie la Parchetul General ai carui reprezentanti au apreciat, dupa ce au analizat continutul lui, ca aspectele mentionate sunt de competenta DNA.

Potrivit unor surse judiciare, raportul contine rezultatele unor controale legate de realizarea defectuoasa a unor achizitii ale Ministerului Culturii si Cultelor precum si acordarea unor burse in strainatate pentru mai multe persoane, in legatura cu care ar exista suspiciunea ca ar fi fost date fara nerespectarea criteriilor legale in privinta selectiei candidatilor.