Actual director in Ministerul Muncii, fost locotenent major al Securitatii

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a cerut Tribunalului Bucuresti sa constate ca Dumitru Calinoiu, director general in Ministerul Muncii, ar fi detinut gradul de locotonent major al Securitatii in perioada 1976-1977.

In actiunea depusa in instanta se arata ca Dumitru Calinoiu, in calitate de "lucrator al securitatii in 1976-1977", ar fi hotarat deschiderea dosarului de urmarire informativa unei persoane "cu atitudine necorespunzatoare fata de hotararile luate de catre partid si guvern, cu privire la reasezarea unor preturi". In acelasi document, se precizeaza ca Dumitru Calinoiu ar fi dispus si interceptarea telefoanelor persoanei urmarite, informeaza NewsIn.

Potrivit CNSAS, Dumitru Calinoiu ar fi ordonat atat interceptarea corespondentei persoanei urmarite "pentru clarificarea suspiciunilor existente", cat si verificarea la domiciliu, "in scopul de a cunoaste comportarea numitului in familie si societate, relatiile si natura acestora".

"Cu ocazia analizarii masurilor de urmarire dispuse, locotonent major Calinoiu consemneaza in 1977 ca "s-au intreprins masuri de verificare atat prin reteaua de care dispunem, cat si prin celelalte mijloace ale muncii informative", prin acestea din urma intelegand atat interceptarea corespondentei, cat si ascultarea discutiilor purtate de persoana urmarita cu anturajul", se arata in sesizarea depusa in instanta de CNSAS.

Ads

In urma verificarilor, CNSAS a intocmit, pe 3 iunie, o nota de constatare, ulterior sesizand Tribunalul Bucuresti pentru a constata daca directorul Dumitru Calinoiu a facut sau nu politie politica.

Tribunalul Bucuresti a fixat primul termen de judecata pentru data de 25 septembrie.

Ads