Aderarea Romaniei la Schengen in 2011 este realizabila, dar totul depinde de modul in care autoritatile romane se vor pregati pentru vizitele de evaluare care vor incepe in martie, considera presedintele Grupului de lucru Evaluare Schengen, colonelul Philippe Rio.

Romania a prezentat vineri, la Bruxelles, in fata grupului de lucru Evaluare Schengen, raspunsul la chestionarul Schengen, un document complex ce contine 250 de intrebari vizand toate domeniile acquis-ului Schengen. Acest moment a marcat trecerea la cea de-a doua etapa in procesul de aderare la acest spatiu.

Presedintele Grupului de lucru Evaluare Schengen (SCH-EVAL) din cadrul Consiliului Uniunii Europene, colonelul francez Philippe Rio, considera ca prezentarea de la Bruxelles a fost un "inceput bun", care arata "gradul avansat in care se afla Romania din punct de vedere al pregatirii vizitelor de evaluare", dar a atras atentia ca "partea grea tocmai urmeaza", informeaza NewsIn.

El s-a referit la vizitele de evaluare pe care expertii tarilor membre Schengen le vor face incepand din martie 2009 pentru a anliza situatia din teren.

Romania a inceput bine

Pe scurt, a spus Rio, totul a mers foarte bine pana acum, dar "trebuie sa incepem acum lucrarile concrete, pe teren, etapa semnificativa a procesului de aderare", a punctat el.

Vineri, la Bruxelles, au fost evaluate cinci state Schengen - tarile Benelux, Germania si Franta - si doua tari candidate - Romania si Bulgaria. "Si statele membre sunt evaluate in mod regulat, dar, bineinteles, aceasta evaluare este mai putin stricta decat in cazul tarilor candidate. Romania si Bulgaria au facut doua prezentari de profunzime", a afirmat Rio.

Oficialul francez, care este si consilier pentru justitie si afaceri interne (JAI) in cadrul Reprezentantei permanente a Frantei pe langa Uniunea Europeana, apreciaza ca prezentarea Romaniei a fost "consistenta in informatii si foarte precisa".

Rio a explicat ca o astfel de prezentare, care insoteste raspunsurile efective la chestionarul Schengen, este foarte folositoare din perspectiva faptului ca ajuta celelalte tari membre sa inteleaga contextul din tara evaluata.

"Intrebarile chestionarului sunt foarte precise pentru a oferi o garantie tuturor statelor membre ca statele candidate indeplinesc conditile de aderare la spatiul Schengen", a mai spus oficialul francez.

Grupul de evaluare poate pune, potrivit procedurii, intrebari suplimentare partilor evaluate, in cazul in care mai exista nelamuriri dupa prezentarea raspunsurilor la chestionar. Rio a spus ca Romaniei i-au mai fost puse doua intrebari tehnice, de detaliu, la care s-a raspuns "rapid si cu usurinta". Dat fiind caracterul confidential al lucrarilor din cadrul grupului, Rio nu a putut oferi detalii despre continutul intrebarilor si al discutiilor comisiei.

Urmatoarea provocare: vizitele de evaluare

"Urmatoarea mare provocare pentru Romania, dupa prezentarea raspunsurilor la chestionar, vor fi vizitele de evaluare prin care se va analiza in detaliu cum stau lucrurile in teren. Vizitele sunt scurte, dar pregatirea lor este complexa si necesita un efort consistent", a spus Rio.

In acest context, presedintele Grupului a sfatuit Romania sa contacteze tarile membre care au trecut deja prin procesul de aderare la Schengen - Cehia, Slovacia si Polonia - si care pot oferi expertiza si sustinere.

Intrebat daca obiectivul de a adera la spatiul Schengen in martie 2011, asa cum si-a propus Romania, este viabil, Rio a spus ca acest obiectiv este, in conditiile actuale, realist.

"Sa speram ca Romania va face toate transformarile necesare pana in 2011. Aderarea in 2011 mi se pare un termen realizabil. Nu va pot spune insa daca se va intampla sau nu asa. Totul depinde de cum pregateste Romania evaluarea si cum va decurge aceasta in mod concret", a spus oficialul.

"Urmeaza sa mergem in teren, sa verificam care este realitatea. Nu trebuie sa ne concentram numai pe partea teoretica, ci si pe partea practica, pe modul in care este implementat acquis-ul Schengen.

Romania a depus pana acum un efort sustinut si sunt sigur ca va depune si de acum inainte un efort la fel de mare pentu a face fata etapei de evaluare", a declarat presedintele grupului de evaluare Schengen.

Rio a asigurat ca celelalte tari membre Schengen vor sustine procesul de integare al Romaniei si ca isi vor oferi expertiza din acest domeniu.

Romania va fi evaluata timp de doi ani, pe parcursul a sapte vizite, una pentru fiecare domeniu al acquis-ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/SIRENE (Sistemul Informatic Schengen).

Frontierele si vizele trag Romania in jos

Philipe Rio a precizat ca zonele "sensibile" si care prezinta un grad mai ridicat de dificultate pentru Romania sunt frontierele si vizele. "In cadrul evaluarii frontierelor sunt implicati cei mai multi oameni si este un domeniu foarte amplu: frontiere terestre, aeriene si maritime", a explicat el.

Philippe Rio a accentuat ca lucrarile Grupului al carui presedinte este se bazeaza pe doua principii de baza: incredere si evaluare. "Acest grup de lucru se bazeaza pe increderea intre state, in ideea ca se va ajunge la un rezultat in care toate tarile membre au deplina siguranta ca statele candidate indeplinesc toate conditiile necesare aderarii si ca isi vor putea indeplini indatoririle de a asigura securitatea la nivel Schengen", a mai spus acesta.

"Este un grup de lucru prietenos, dar extrem de serios si care efectueaza o analiza in profunzime", a conchis colonelul francez Philippe Rio.

Romania si-a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor si libera circulatie a fortei de munca.

Conditiile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize - ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen - si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea politieneasca si judiciara.