Alte doua persoane au primit mandate de arestare in dosarul Mandatarilor

Judecatoria Sectorului 5 a admis propunerea procurorilor de arestare preventiva pentru 29 de zile a Otiliei Manuela Marcu si a lui Constantin Rosu, acuzati in dosarul Mandatarii, caz care vizeaza inselaciuni imobiliare, insa decizia de joi a instantei nu este definitiva si poate fi atacata.

Alte noua persoane au fost arestate, pe 18 iulie, in dosarul "Mandatarilor", iar informatiile detinute de politisti demonstreaza ca exista mai multe cazuri de inselaciune similare cu cele din Sectorul 5, a declarat, pe 17 iulie, pentru NewsIn, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Christian Ciocan, informeaza NewsIn.

Cei noua, despre care probele arata ca ar fi pacalit mai multi batrani din Capitala, sunt acuzati de fals, uz de fals si inselaciune, iar Tribunalul Bucuresti a decis mentinerea acestora in arest. Potrivit lui Ciocan, astfel de cazuri ar mai exista atat in Bucuresti, cat si in alte localitati, astfel ca ancheta este departe de a se fi incheiat.

Doi functionari ai Primariei Sectorului 5 au fost retinuti, in seara de 14 mai, alaturi de alte zece persoane. Toti sunt acuzati pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, abuz in serviciu si fals in declaratii, dupa ce au pacalit mai multi batrani, carora le-au vandut casele.

Patru dintre acestia, care s-au folosit de ramificatiile pe care le aveau in interiorul Primariei Sectorului 5, au fost arestati, in timp ce pentru alti opt s-a dispus masura de a nu parasi capitala pe perioada anchetei.

Potrivit unor surse din Politia Capitalei, cei patru membri ai gruparii "Mandatarii" care au fost arestati sunt Magdalena Severin, Gabriela-Sorina Coman, Carmen Olteanu si Lucian Grecu.

In acelasi timp, impotriva celor doi functionari de la Administratia Financiara a sectorului 5, Adi Bociu si Dan Bodarlau, dar si a celorlati opt membri ai gruparii s-a dispus masura interzicerii de a parasi Capitala pe perioada desfasurarii anchetei. Mai mult, cei doi functionaari ai primariei au fost concediati.

Potrivit unor surse judiciare, cei doi functionari ai Primariei Sectorului 5 care lucrau la Directia de Impozite si Taxe scoteau din baza de date a institutiei informatii pe care le ofereau celorlalti zece membri ai retelei din care faceau parte, rolul lor fiind de a merge acasa la batranii nevoiasi, carora le promiteau ajutoare.

Batranii erau convinsi ca vor putea primi ajutoare doar daca le dau contractul de proprietate a casei, pentru a se putea incheia un asa-zis proces-verbal de primire a bunurilor ce urmau sa ajunga la ei. Dupa ce primeau contractele, membrii retelei vindeau apartamentele, spun sursele citate.

Aceleasi surse mai afirma ca, din informatiile detinute pana in prezent, reiese ca unii dintre batrani au fost chiar sechestrati in propriile case, pana cand tranzactiile luau sfarsit.

Anchetatorii au primit pana acum 12 plangeri.

