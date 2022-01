Ambasada Austriei: Documentul nu este pozitia oficiala austriaca

Ambasada Austriei a precizat miercuri ca documentul confidential al MAE austriac contine materiale care au fost intocmite la nivel de functionari si "nu reprezinta in nici un caz pozitia oficiala austriaca".

In plus, documentul ar reflecta discutiile din mass-media si societatea romaneasca despre combaterea coruptiei, din moment ce "tema referitoare la combaterea coruptiei nu a fost abordata sub nici o forma in timpul intalnirii dintre cei doi ministri", arata un comunicat al Ambasadei Austriei, citat de Realitatea Tv.

Comunicatul face referire la intalnirea de la Bucuresti dintre ministrul de Externe Cristian Diaconescu si omologul sau austriac, Michael Spindelegger.

Austria se pronunta categoric pentru continuarea mecanismului de cooperare si verificare pe justitie pentru Romania, chiar daca presedintele Basescu face presiuni pentru reformarea justitiei si cere "capul lui Nastase", arata un document al Ministerului de Externe austriac, obtinut de NewsIn.

In nota privind Departamentul National Anticoruptie se subliniaza ca "unul dintre cele mai notorii cazuri, fostul premier Nastase, va fi cu o mare probabilitate dat justitiei de catre Camera Deputatilor al carei membru este.

Aceasta va fi a treia cerere a procurorilor anticoruptie de a-i ridica imunitatea. Ultima incercare de acest tip a esuat in august 2008. Pentru a-i ridica imunitatea, nu mai este nevoie, dupa o schimbare de regulament a Camerei, decat de o majoritate simpla in plen", scriu oficialii austrieci.

Mai mult, documentul austriac arata ca "presedintele Basescu a cerut capul fostului premier Nastase".

"Presedintele Basescu a facut presiuni si a chemat toti responsabilii la el. El a cerut adoptarea Codurilor, ocuparea tuturor posturilor bugetate de judecatori si procurori si capul fostului premier Nastase", subliniaza documentul austriac.

