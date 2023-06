Ambasada Danemarcei din Beirut a fost incendiata

In Liban a fost incendiata duminica Ambasada Danemarcei din Beirut pe fondul urii anti-occidentale starnite de desenele cu profetul Mahomed, dupa ce cativa demonstranti au reusit sa treaca prin barierele de securitate. Au fost vazute flacari care ieseau din corpul Ambasadei. Fortele de securitate au respins in final demonstrantii cu gaze lacrimogene, tunuri cu apa si tragand focuri de arma in aer. In conditiile date, danezii si norvegienii au fost avertizati de tarile lor sa paraseasca cat mai repede Orientul Mijlociu.

Majoritatea musulmanilor sunt furiosi ca guvernul Danemarcei nu si-a cerut scuze pentru aparitia in ziare a unei serii de 12 caricaturi ale lui Mahomed. Ele au fost apoi copiate de alte ziare europene si nou-zeelandeze. Guvernul danez prin Primul Ministru Anders Fogh Rasmussen a spus ca ii pare rau de cele intamplate dar nu se poate scuza pentru faptele presei independente.